Balıkesir'de "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı Balıkesir'de, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Balıkesir'de, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, bin 383 kişi sorgulandı, 4 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 36 ayrı noktada yapılan uygulamada semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu gibi işyerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra AVM ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; bin 383 kişi sorgulandı, 4 aranan şüpheli tespit edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 7 iş yeri ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 15 ve sosyal mesafeye uymayan 2 şahıs olmak üzere toplam 17 kişiye 36 bin 872 TL idari para cezası kesildi.

136 toplu taşıma, 214 ticari taksi ve 3 bin 79 diğer araçlar olmak üzere toplam 3 bin 429 araç sürücüsü denetlendiği uygulamada, 553 araç sürücüsüne 202 bin 916 lira para cezası kesildi. Ayrıca 97 park-bahçe, 35 mesire-yürüyüş alanı ile 1980 iş yeri denetlendi.

Bu denetimlerde ise 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 153 adet mermi ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA