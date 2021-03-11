Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
11.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:40
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya