Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.
10.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:18
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Sığınmacıların Çıplak Ada açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Kaynak: AA