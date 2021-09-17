Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler ifadelerinin alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığına sevk edildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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