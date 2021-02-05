Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 38 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 38 göçmen kurtarıldı

05.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:48
Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 38 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 38 Kongo uyruklu göçmen kurtarıldı.

Cunda Adası'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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