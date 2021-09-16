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Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi "Turizm Çalıştayı" gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi "Turizm Çalıştayı" gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi "Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi ve Şehir Ekonomisine Katkıları" başlığı altında, Turizm Çalıştayı düzenledi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kurum müdürleri, personel, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. "Turizm Sektöründe Nitelikli İş Gücü", "Turizm Sezonunun Uzatılması ve Turizm Alanlarının Artırılması", "Turistik Ürün ve Hizmet Çeşitlendirmesi" ile "Turist Harcamaları ve Şehir Ekonomisi" başlıkları altında 4 farklı temada gerçekleşen çalıştayda, katılımcılar fikir ve görüşlerini sundular. Turizm konusunda belirlenen temalar etrafında şekillenecek politika, strateji, proje, yaklaşım, iş birliği alanlarının neler olabileceğine dair öngörüler tartışılarak kavramsallaştırılması üzerine yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

Hazırlanan çalıştay raporunda turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda turizm temsilcilerinin ortak çalışmalar yürütülebileceği bir platform yapısının oluşturulması sonucu çıktı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

Balıkesir'de 'Turizm Çalıştayı'

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