Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
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Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü

Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıkan tur teknesi Balıkesir İtfaiyesi'nin yoğun çalışması ile söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıkan tur teknesi Balıkesir İtfaiyesi'nin yoğun çalışması ile söndürüldü. Teknede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi kordonunda limana bağlı olan Ergin Ağa isimli tur gezi gemisi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangına ilk olarak gemi personeli müdahale etti. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Altınoluk ve Edremit Müfrezeleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürülen tur gemisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına geçti. Gemide yangın nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Yetkililer yanan geminin batma tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Ergin Ağa isimli geminin daha önce de Ayvalık'ta yaşanan fırtınada batan tur teknelerinin arasından kurtulan birkaç gemiden birisi olduğu öğrenildi. Jandarma, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekiplerin yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yangına 5 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti. - BALIKESİR

Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'de tur teknesindeki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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