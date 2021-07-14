Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı. Sabah yürüyüşe çıkan tatilciler, yanan tur teknesini izledi.

Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı. Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni ise daha sonra tespit edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'de 5. kattan düşen cam parçası, caddeden geçen vatandaşın kafasına düştü
Balıkesir'de 5. kattan düşen cam parçası, caddeden geçen vatandaşın kafasına düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Tolga Akış Şevval Sam Deniz Akkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de tur teknesi alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:01:57. #1.16#

title