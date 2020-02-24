Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06
Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

'in ilçesinde sırasında silahla vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, Elyapan Mahallesi'nde Muzaffer E. (26) ile Ozan Erkek (28) arasında alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle başından vurulan Erkek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı, 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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