Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.
İddiaya göre, Elyapan Mahallesi'nde Muzaffer E. (26) ile Ozan Erkek (28) arasında alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle başından vurulan Erkek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan katil zanlısı, 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.