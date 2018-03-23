Balıkesir'de Trüf Mantarı Üretim Ormanı Kuruldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde trüf mantarı üretim ormanı oluşturuldu.

Güneşli, Balcı, Balcıdede kırsal mahallelerinde oluşturulan ormanlarla ilgili düzenlenen törende konuşan Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, yapılacak bütün yatırım, toprak bakım, işletme giderlerini ve masrafların yüzde 65'ini devlet hibe olarak verdiğine dikkati çekti.

Bekarlar, "Bundan istifade etmek orman köylerimizin ekonomik güçlerini daha da arttırmayı sağlayacağı gibi, insanlarımızın buraları terk etmesinin de önüne geçecektir." dedi.

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar da bu tarz projelerin artması gerektiğini vurgulayarak, "Belediye olarak sonuna kadar bu projelerin yanındayız. Amacımız kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza nasıl daha fazla bir katkı sağlayarak onların gelirlerini arttırmak." diye konuştu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, trüf mantarının dünyada "siyah elmas" olarak tanındığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sahada bugün meşe fidanlarına aşılanmış olan trüf mantarının 3,5 hektarlık alana dikimini gerçekleştirdik. 600 fidanı toprakla buluşturduk. Yaklaşık bir hektarlık alanda 50-100 kilo arasında 4 yıl sonra ürün elde edeceğiz. 4 hektara yakın bir saha olduğu için 4 yıl sonra köylümüz en düşük rakamlarla söylüyorum, 200 bin liraya yakın gelir elde edilecek. Çünkü trüf mantarının kilosu 200 avrodan 2 bin avroya kadar satılabiliyor. Burası örnek saha olacak. Mantarın yetiştirilmesi için eğitim verilecek."