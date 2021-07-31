Balıkesir'de triatlon heyecanı
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Balıkesir'de triatlon heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Spor

- Balıkesir'de triatlon heyecanı Triatlonun doğal stadyumu Balıkesir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2.'si gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'na 268'i yabancı toplam bin 300 triatlet katılarak ter döktü.

- Balıkesir'de triatlon heyecanı

Triatlonun doğal stadyumu Balıkesir

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2.'si gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'na 268'i yabancı toplam bin 300 triatlet katılarak ter döktü. Başkan Yılmaz, "Olimpiyatlara gidemeyen sporcuların tamamı Balıkesir Triatlonu'na katıldı, gururluyuz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 2. kez ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kusursuz bir organizasyon gerçekleştirmek maksadıyla hazırlıklarını tamamlayarak sporculara uygun şartları eksiksiz bir şekilde sağladı. 2021 Balıkesir TTF Triatlon Türkiye Kupası, 2021 ETU Avrupa Triatlon Şampiyonası, 2021 ETU Avrupa Gençler Triatlon Şampiyonası, ve 2021 Balıkesir TTF M1-M2 Triatlon Festivali'nde, içlerinde milli triatletlerin de bulunduğu 268'i yabancı toplam bin 300 triatlet ter döktü. Yarışmaların final töreninde; Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Avrupa Triatlon Federasyonu Temsilcisi Angeliki Thoma, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Balıkesir ilk kez uluslararası bir Triatlon yarışına ev sahipliği yapıyor

Avrupa Triatlon Birliği'nin organize ettiği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleşen uluslararası yarışlara Türkiye, 15 sporcu ile katıldı. Balıkesir, ilk kez uluslararası bir triatlon yarışına ev sahipliği yaptı.

Uluslararası yarışların yanı sıra Türkiye Triatlon Federasyonu; Triatlon Türkiye Kupası ile M1 ve M2 kategorilerine yönelik Triatlon Festivali heyecanına ortak oldu. Triatlon Türkiye Kupası'nda; M3, yıldız, genç, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorisi sporcular da yarışacak.

Dünyanın gözü Balıkesir triatlonundaydı

Uluslararası platformlarda canlı yayınlanan yarışmada yabancı muhabirlerin sorularını cevaplayan Başkan Yılmaz, "Belediye başkanı olarak sporu her zaman destekliyoruz. Sporu seviyorum, bu organizasyona uluslararası sporcuları ve kulüpleri yarışmak için yeniden davet ediyorum. Burada her şeyi görebilirsiniz çünkü burası triatlon için kompakt bir stadyum alan. Bu organizasyonu yaptığımız için çok gururluyuz. Burada 31 ülkeden 268'i yabancı toplam bin 300 triatlet sporcu var. Olimpiyatlara gidemeyen üst düzey sporcuların tamamı Balıkesir Triatlonu'na katıldı. Önümüzdeki sene bu organizasyonun daha büyük olacağını düşünüyorum. Yüzme etabının kanalda gerçekleştirilmesi nedeniyle sporcuların Avlu Balıkesir'i doğal stadyum olarak nitelendirerek tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi" dedi.

Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı
Balıkesir'de triatlon heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

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