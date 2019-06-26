Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü

Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bandırma-İzmir seferini yapmak üzere, hareket eden 17 Eylül Ekspresi, Demirköprü mevkisinde Mustafa Yılmaz'a (79) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et