Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

23.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:10
Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü.

Muhsin Alacakurt (61) yönetimindeki plakasız traktör, Kocagöl Mahallesi yakınlarında Kudret K. (55) idaresindeki 10 NS 542 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Muhsin Alacakurt 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kudret K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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