Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İvrindi ilçesi kırsal Erdel Mahallesi'nde tarlaya giden Yusuf Kavuk, traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk, hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kavuk'un cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 2 yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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