Balıkesir'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İvrindi ilçesi kırsal Erdel Mahallesi'nde tarlaya giden Yusuf Kavuk, traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan Yusuf Kavuk, hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Kavuk'un cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 2 yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan