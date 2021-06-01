Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 17 DL 020 plakalı traktör, Erdel Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Traktörün altında kalan Y.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı A.K. ise hafif yaralandı.

Y.K'nin cesedi, İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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