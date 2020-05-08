Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi
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Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi

Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi
08.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:33

Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi verildi.

Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi verildi. "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında Burhaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevirim içi canlı yayınla öğrencilere eğitim verildi.

Eğitim, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Büro amiri komiser yardımcısı Özgül Reçel ve trafik polisi Halil İbrahim Zeybek tarafından verildi. Nadir Tolun İlkokulu 2-C Sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Hasan İbiş öncülüğünde katıldığı program sosyal medyadan da yayınlanırken, eğitime öğrenci ve velilerinde ilgisi yoğun oldu. Trafik Büro amiri Özgül Reçel, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar koronaviris nedeniyle evlerdeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı da sizlere evlerde eğitim vermektedir. Biz de, Trafik Haftasını kutluyoruz. Bu gün sizlere trafik eğitimi vereceğiz. "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Trafikte her yıl daha iyiye" diyerek trafik de dikkat etmemiz gerekenleri anlatacağız" dedi. Öğrencilere, filmler eşliğinde trafik kurallarını anlatan Trafik Polisi Halil İbrahim Zeybek'de, "Sizlere okullarınızda eğitim vermek isterdik. Ancak, pandemi nedeniyle evlerdesiniz. Biz de size buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yarın evlerinizden çıkınca trafik kurallarına uyunuz ve anne babalarınızı da uyarınız" dedi. .

Balıkesir'de trafik polislerinden evde kalan öğrencilere online trafik eğitimi

Kaynak: İHA

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