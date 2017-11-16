Balıkesir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaklı Mahallesi girişinde, Şerafettin Sağlam'ın kullandığı 10 BV 352 plakalı otomobil ile Adem Kayaalp idaresindeki 10 ET 551 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mihrican Kayaalp, Kıymet Kayaalp, Busenur Kayaalp, İsmail Güven, Ali Özer ve İlhan Özer yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.