Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

20.08.2019 20:00

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolunun Altınova Mahallesi Kazan Sitesi kavşağında Nazmi Konakoğlu idaresindeki 10 YP 999 plakalı otomobille Yasemin Özdemir idaresindeki 34 BEY 051 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki Görkem Karataş, Murat Kaya ile Güler Durmuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güler Durmuş, burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Kaynak: AA