Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
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Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:43
Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E-87 karayolu Ayvalık sapağında Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan 35 AGT 799 plakalı otomobil ile o sırada sapaktan İzmir istikametine dönmek isteyen 34 LH 881 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 35 plakalı otomobil takla atarak ters dönerken, araçlardan yaralılar Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, yaralanan araç sürücüleri Murat D. (47) ve İsmail Y. (55) ile Hanife B. (84) ve Nazan Y. (56) ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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