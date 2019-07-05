Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden Dilek İnal yönetimindeki 10 NM 261 plakalı otomobil, 10 S 10 152 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İnal ile araçta bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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