Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı
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Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı

25.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:30
Balıkesir'de trafik kazası 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-85 kara yolu üzerinde meydana gelen ve üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-85 kara yolu üzerinde meydana gelen ve üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İzmir istikametinden gelip, Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşaktan ilçe merkezine dönmek isteyen Altay Gezgin'in hakimiyetindeki 10 DJ 622 panelvana, Erkut Varol idaresindeki 10 YK 640 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel otomobil, önce sinyalizasyon levhalarına, daha sonra da Edremit istikametine gitmekte olan Metin Dikeç yönetimindeki 07 ALP 570 plakalı kiralık otomobile çarptı. Özel otomobil takla atıp yol ortasındaki refüjü aşarak karşı şeritte ters dönerek durabildi.

Üç aracın da ciddi hasar aldığı kazada özel otomobil sürücüsü Erkut Varol ile kiralık otomobilin sürücüsü Metin Dikeç yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların sağlık durumlarında hayati bir risk bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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