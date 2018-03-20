Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Öncü yönetimindeki 34 LKK 32 plakalı otomobil, Küme Evler mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 DİG 27 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.