Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı
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Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı

Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir Bursa Kara Yolu Susurluk Aziziye mevkinde meydana gelen trafik kazasında Emin İ. yönetimindeki 34 CYM 797 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek tek taraflı trafik kazasına karıştı. Araçta bulunan Emin İ. ve eşi yaralı olarak 112 itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, 112 Sağlık ekibine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı
Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı
Balıkesir'de trafik kazası 2 kişi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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