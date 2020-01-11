Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

11.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:48

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Gönen kara yolunda seyreden 06 AZ 845 plakalı otomobilin sürücüsü Kerem Yüksel (21), Alaattin Mahallesi girişinde tali yoldan çıkan Recep Akyol (49) yönetimindeki 16 CVY 57 plakalı meyve yüklü kamyonete çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kamyonetin sürücüsü de kazaya sebebiyet vermemek için direksiyonunu kırınca araç kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçtaki Görkem Özen (21) ile kamyonet sürücüsü ve yanındaki Talip Asak (75) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akyol, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA