Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 150 Evler Mahallesi Ayvalık Otogarı yakınında Ahmet Sedef (26) yönetimindeki 10 BFM 61 plakalı motosiklet ile Aydın G'nin kullandığı 10 YN 962 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sedef ile arkasında bulunan M.K. (17) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedef, hayatını kaybetti.



Kamyonet sürücüsü Aydın G. gözaltına alındı.