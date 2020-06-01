Balıkesir'de trafik kazalarında 129 kişi hayatını kaybetti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Tunahan Turhan tarafından yapılan açıklamada Balıkesir il genelinde 2019 yılı içerisinde yaşanan 15 bin 584 kazada toplam 129 kişi hayatını kaybederken 6 bin 194 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Tunahan Turhan tarafından yapılan açıklamada Balıkesir il genelinde 2019 yılı içerisinde yaşanan 15 bin 584 kazada toplam 129 kişi hayatını kaybederken 6 bin 194 kişi yaralandı.

Balıkesir il genelinde 2019 yılında 15 bin 584 kaza gerçekleşirken bu kazalardan 3 bin 952 tanesi yaralanma ve ölümle sonuçlandı. Yaşanan kazalarda toplam 129 kişi hayatını kaybederken 6 bin 194 kişi yaralandı. Gerçekleşen kazalar neticesinde 81 kişi olay yerinde 48 kişi ise kaza sonrası hayatını kaybetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA