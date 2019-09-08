Balıkesir'de trafik denetimleri

08.09.2019 19:38

Balıkesir'de trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri veya Amirliklerinin sorumluluk sahalarında yapılan alkol denetiminde bin 556 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Uygulamada, 117 sürücüye toplam 59 bin 326 lira ceza kesildi. Ayrıca, 46 araç trafikten menedildi, 26 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Kaynak: AA