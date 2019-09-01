Balıkesir'de trafik denetimleri

01.09.2019 15:40

Balıkesir'de trafik ekiplerince sürücülere alkol denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, araçlar üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, denetimlerde sürücülere de alkol testi yaptı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olan sürücülere para cezası kesildi.

Alkol denetiminde bin 688 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 142 sürücüye 60 bin 549 lira ceza yazıldı. Uygulamada 46 araç trafikten men edilirken 27 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Kaynak: AA