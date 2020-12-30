Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 501 bin oldu

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Kasım ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 501 bin 294 adet araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Kasım ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 501 bin 294 adet araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye'de Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir' de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 501 bin 294 olduğu açıklandı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 239 bin 122 oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı