Balıkesir'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması

28.08.2019 22:22

Gönen ilçesinde torunu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 83 yaşındaki Fidan Kangal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde,8 gün önce torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın ardından ağır yaralanan eşi Fidan Kangal, kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Fidan'ın cenazesi, yarın Bakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının arından toprağa verilecek.

Olay

20 Ağustos'ta, Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde yaşayan Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıkmış, Fettah S, bıçakla Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı (80) çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Kavgada, Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Fidan Kangal sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA