Balıkesir'de toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Balıkesir'in Balya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
05.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:25
Balıkesir'in Balya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Karanlık idaresindeki 10 H 7016 plakalı kamyon, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Kocaçay mevkisinde kontrolden çıkarak yolun dışındaki toprak yığınına çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün cesedi, Balya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA