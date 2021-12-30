Balıkesir'de toplu taşımada öğrencilere belediyesinden destek

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de toplu taşıma araçlarının artan maliyetleri karşısında, 3 buçuk lira olan öğrenci tarifesi, 4 buçuk lira olarak belirlendi. Hem öğrencilerin hem de toplu taşıma esnafının korunması için talimat veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci tarifesinin belediye tarafından sübvanse edilerek 3 liraya indirilmesini istedi

Balıkesir'de toplu taşıma araçlarının 2022 yılı fiyat tarifeleri belirlendi. 3 buçuk lira olan öğrenci tarifesinin 4 buçuk lira olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci tarifesi üzerinde sübvansiyon yapılması talimatı verdi. 1 buçuk TL'nin belediye tarafından karşılanarak, öğrencilerin 3 liraya ulaşımının sağlanması için çalışma başlatıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu, il genelinde toplu taşıma araçlarının yolcu tarifelerini belirlemek amacıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve aynı zamanda UKOME Kurulu Başkanı Yasin Sağay'ın başkanlığında toplanarak 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak tarifeleri belirledi. Şoför esnafının artan maliyetlerini karşılayabilmesi adına fiyatlar güncellendi. Karar doğrultusunda KYK-Kampüs Hattı öğrenci ücret tarifesi 3 buçuk liradan, 4 buçuk liradan çıkarıldı.

BAŞKAN YILMAZ'DAN SÜBVANSİYON TALİMATI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 28 Ocak Salı günü gerçekleştirilen 2021 yılının son Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 2022 yılı toplu taşıma araçlarının tarifesiyle ilgili sübvansiyon yapılması üzerinde çalışma yapılması talimatını verdiğini ve bir sonraki Meclis'te gündeme getireceklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirilecek madde, Meclis'ten geçerse öğrenci tarifelerinde zam uygulanmayacak, aksine indirime gidilecek. KYK- Kampüs hattındaki artış ile 4 buçuk lira olan öğrenci tarifesi, 3 liraya indirilecek ve ilgili taşımacılara bu indirim karşılığı olarak gerekli olan 1 buçuk liralık destek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek" dedi.