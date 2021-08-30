Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
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Balıkesir'de toplu sünnet şöleni

Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nde 36 çocuk erkekliğe adım attı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 31.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nde 36 çocuk erkekliğe adım attı. Ayaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sünnet çocukları gönüllerince eğlenirken, çok sayıda hediyenin de sahibi oldular.

Toplu Sünnet Şöleni'ne katılan çocuklar, palyaçolar ve halk oyunları ekipleri eşliğinde eğlendi. Eğlence öncesi de mevlit okundu. Sahnede eşitli oyunlar oynayan çocuklara Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve yönetim kurulu yeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kaymakam İlyas Memiş yaptığı konuşma da, "İlçemizde 31.Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çok sayıda etkinlik yapıldı. Halkımız bu etkinliklerde eğlenme fırsatı buldu. Bu arada sünnet etkinliği gibi çok faydalı bir etkinlikte yapıldı. Bu festivalin düzenlemesinde emeği geçen Belediyemize teşekkür ediyorum. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sünnet olan gençlerimize de sağlıklı ömürler diliyor, vatana millete yararlı bir insan olmalarını temenni ediyorum" dedi. Sünnet Şöleninin 31'ncisini düzenlediklerini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "1989 yılından beri festivalimizi ve sünnet şölenini yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamadı. Bu gün 31'nci Sünnet Şölenini yapıyoruz.36 ocuğumuz sünnet odu. Bunun için bize iş adamları ve hayır severler destek oldu. İsimlerinin açıklanmasını istemiyorlar. Bize destek olanlara huzurlarınız da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yaşam boyu bahtları açık osun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyetine faydalı birer insan olmalarını diliyoruz" dedi. Sünnet Şöleni'ne katılanlara etli pilav, ayran ve höşmerim ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
Balıkesir'de toplu sünnet şöleni
Balıkesir'de toplu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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