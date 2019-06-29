Balıkesir'de tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir Valiliği, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığı ile il genelinde uyuşturucu ile mücadele ediyor. 2018 yılında 147 bin 562 operasyon düzenlenirken, tonlarca uyuşturucu hap, kenevir, esrar ve keyif verici uyuşturucuları ele geçirdi. Bu operasyonlarda 166 bin 986 kişi yakalanırken, adli makamlara çıkarılan 23 bin 134 kişi tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 bin 677 kişi Açık Kapı Bürosuna başvuru yaparken bu başvuruların 2 bin 539'u sonuçlandı. Valiliğin yaptığı açıklamanın devamında 2017-18 ve 2019 yılının ilk 5 ayında bin 578 kişi uyuşturucuya bağımlısının hayatını kaybettiği açıklandı.

"6 ayda uyuşturucu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı"

Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma narkotik ekiplerince 2019 yılının ilk 6 ayında 59 bin 570 operasyonda 89 bin 863 kişi gözaltına alınırken adli makamlara çıkarılan 12 bin 108 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ekipler yaptığı operasyonlarda 23 bin 138 kilo esrar, 11 ton 988 kilo skunk, 10 bin 681 kilogram eroin, bin 90 kilo kokain, 324 kilo afyon, 229 kilo sentetik kannabinoid, 349 kilo metamfetamin, 5 milyon 240 bin 998 adet ectasy, 8 milyon 648 bin 459 captagon, 2 milyon 680 bin sentetik ecza ve 2 milyon 704 bin 917 kök kenevir ele geçirildi.

"Uyuşturucu operasyonlarında 2016- 2017- 2018 yılında 562 bin 607 kişiye işlem yapıldı"

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında 2018 yılının tamamında ise 147 bin 562 operasyonda, 204 bin 780 kişi gözaltına alınmış bunlardan adli makamlara çıkarılan 23 bin 134'ü tutuklandı. Operasyonlarda 67 ton 379 kilogram esrar, 10 ton 860 kilogram skunk, 17 ton 949 kilogram eroin, 1 ton 165 kilogram kokain, 465 kilogram afyon, 1 ton 168 kilogram sentetik kannabinoid, 486 kilogram metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 ectasy, 21 milyon 772 bin 395 captagon, 1 milyon 906 bin 831 sentetik ecza, 10 milyon 148 bin 351 kenevir ele geçirildi.

2017 yılında ise 118 bin 7 operasyon yapılmış, 166 bin 986 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 21 bin 408'i tutuklanmıştı. 2016 yılında da 86 bin 630 operasyonda 130 bin 630 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan adli makamlara çıkarılan 7 bin 601'i tutuklandığı açıklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA