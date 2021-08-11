Balıkesir'de dorse alev aldı
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Balıkesir'de dorse alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Yerel

Balıkesir'de dorse alev aldı Balıkesir'de Değirmen boğazı mevkiinde seyir halinde olan tırın dorsesinde nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'de dorse alev aldı

BALIKESİR - Balıkesir'de Değirmen boğazı mevkiinde seyir halinde olan tırın dorsesinde nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay bu gece Balıkesir Bursa Karayolu Değirmen boğazı mevkiinde Mehmet Telli idaresinde bulunan 42 AIF 690 plakalı tır ve 42 AHD 178 plakalı split klima yüklü tır dorsesinde meydana gelen yangın önce yolda seyir halinde bulunan sürücüler yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, Sürücü Mehmet Telli tırı dorseden ayırdı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti ve dorse yangını söndürüldü. Yangın esnasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve yolu temizlemesinden sonra yol trafiğe açıldı.

Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı
Balıkesir'de dorse alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

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