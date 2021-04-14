Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir Bursa karayolu Susurluk Aziziye Mevkisi'nde Bekir Uslubaş idaresindeki 67 ABH 425 plakalı tır karayoluna yan yattı .

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü mahallinde sıkışan Uslubaş ekipler tarafından çıkartılarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - BALIKESİR

Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de tır yan yattı: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:27:54. #1.14#

title