Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ender Durmaz - Haberler | Güncel
Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa- Balıkesir yolu, 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Emre A. yönetimindeki 16 VK 665 plakalı TIR, tali yoldan kara yoluna hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Halil K.'nin kullandığı 10 SK 711 plakalı otomobile çarptı. Refüje de çarpan TIR yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Halil. K. ve Emre A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan Bursa- Balıkesir yolunun Balıkesir'e gidiş yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.


Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ender Durmaz - Son Dakika Haberleri
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