Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
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Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Taşkın Sarıca - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin mahallesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin mahallesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir - Savaştepe yolunun 15.kilometresinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Recep B. yönetimindeki 10YB 346 plakalı tır, 10 T 5404 plakalı ticari taksi, 45 V 6396 plakalı transit araç ve 10 AAK 43 plakalı araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Tır şoförünün şerit ihlali yaptığı iddia edilen kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada yaralanan tır şöförü Recep Ö., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal da giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaza sonrasında baş sağlığı mesajı paylaşımında bulundu. Başkan Yılmaz, mesajında "Acımız büyük. Savaştepe yolunda meydana gelen elim bir kazada çalışma arkadaşlarımız BASKİ Daire Başkanımız Mustafa Karakuzu, personelimiz Ali Erden ve bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini öğrendim. Ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'de TIR, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Taşkın Sarıca

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