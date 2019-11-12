Balıkesir'de teyze kızlarının öldürülmesi davasında yeni rapor

12.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:26

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davada, İstanbul'daki adli tıp görevlilerince mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "davanın iki sanığının DNA profillerinin kuzenlerin tırnaklarında bulunan DNA ile uyumlu olmadığı" bildirildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 5 Kasım tarihli duruşmasında, müdahil ailenin avukatı İbrahim Erenci, adli genetikçilerden oluşan bir heyetten rapor alınması talebinde bulundu. Duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteleyen mahkeme heyeti, avukat Erenci'nin talebini de kabul ederek, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne, adli genetik uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve DNA örnekleriyle ilgili rapor alınması yönünde talimat yazısı yazılmasına hükmetti.

Talimat yazısının ulaştığı nöbetçi İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi ise üç adli genetik uzmanından bir heyet oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı kürsüsü üyeleri Profesör Doktor olan Şükrü Palanduz ve Kıvanç Çefle ile Uzman Doktor Tuğba Kalaycı tarafından hazırlanarak bu mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "(maktullerin tırnaklarındaki) 16 y-str lokusundan 15 lokusun, şüphelilerin y-str lokusları ile aynı olduğu ancak yine de DNA profillerinin uyumlu olmadığı sonucuna varıldığı" ifadesi yer buldu.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Bu mahkemenin 5 Kasım tarihli duruşmasında dava, adli tıp heyetinin bilirkişi raporunu sunmaması nedeniyle 20 Ocak 2020'ye ertelenmişti. Aile avukatının talebi üzerine İstanbul'da görevli bilirkişilerce yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA