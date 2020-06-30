Balıkesir'de terör örgütü operasyonu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, terör örgütlerine finansal kaynak sağladıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı .

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, terör örgütlerine finansal kaynak sağladıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı .

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca DEAŞ, HTS ve EL-KAİDE Terör Örgütlerine finansal kaynak sağladıkları tespit edilen 25 şahsa yönelik Balıkesir merkezli İzmir, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 24 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli ise aranıyor. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA