Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye giderek örgüte katılacakları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü Deaş ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye giderek örgüte katılacakları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve Suriye'ye giderek burada bulunan terör örgütlerine katılacağı yönünde bilgi edinilen 2 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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