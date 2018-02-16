Balıkesir'de Tekne Hırsızlığı
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Balıkesir'de Tekne Hırsızlığı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde balıkçı barınağından çalınan tekne, Altınkum sahilinde terk edilmiş halde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde balıkçı barınağından çalınan tekne, Altınkum sahilinde terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çalınan tekneyi çalan kişi ya da kişiler, Altınkum sahiline geldi.

Burada teknenin motorunu sökmeye çalışan kişiler, başarılı olamayınca tekneyi bırakıp kaçtı.

Öğle saatlerinde balıkçıların karaya oturmuş vaziyette bir tekne gördüğünü güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından tekne sahibinin Tamer Demirsatan olduğunu belirledi.

Olay yerine çağrılan Demirsatan, teknenin bir zarar görmediğini belirterek, "Motoru sökmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Tekneyi çekip geri götüreceğiz." dedi.

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