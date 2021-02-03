BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

03.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:23

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 çek sayfası ve 43 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Deniz Akkaya Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:23:33. #1.16#
title