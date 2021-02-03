BALIKESİR - Tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
03.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:23
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 çek sayfası ve 43 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı