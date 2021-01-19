Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

19.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:54
Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları baskınlarda E.Ş, G.E, E.K, V.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerinde çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajandalar ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer zanlı M.D'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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