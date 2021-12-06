Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 şüphelinin tefecilik yaparak kendilerinden borç para alanlara yüksek miktarda faiz uyguladıkları ve borçlarını ödeyemeyenleri tehdit ederek yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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