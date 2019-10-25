Balıkesir'de tefecilik operasyonu

25.10.2019 00:46

Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurları yüksek miktarda borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 12 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 bin 500 liralık 6 senet, bir pompalı tüfek, isimlerin yazılı olduğu bir ajanda, zarf içinde 7 bin 950 lira ile 800 avro ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA