Balıkesir'de tefeci operasyonu
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Balıkesir'de tefeci operasyonu

03.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:36
Balıkesir'de tefeci operasyonu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Burhaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüksek faiz karşılığında borç vererek tefecilik yapan çeteyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibi alınan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda şüpheliler M.A.M., E.M., A.Ö., A.A., Z.M., C.M. ve B.Ö. gözaltına alındı. 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ile 43 mermi ve 2 çek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Balıkesir'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de tefeci operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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