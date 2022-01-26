Balıkesir'de tasarlanan makineler 44 ülkeye ihraç ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen makineler, Filipinler'den Afrika'ya 44 ülkeye ihraç ediliyor.

Eskişehir'de bir yem fabrikasında ustabaşıyken 1965 yılında Bandırma'ya gelen Rıdvan Kavruk tarafından kurulan fabrika, mühendislerin yönetimindeki 350 kişilik kadrosuyla, proje danışmanlığı ve mühendisliğinden özel amaçlı projelere, otomasyondan modernizasyona, çelik konstrüksiyondan konteyner tipte fabrika kurulumuna ve satış sonrası hizmetlere kadar geniş yelpazede hizmet veriyor.

Fabrikada, siparişe özel yem, biomass, premiks ve konsantre, organik gübre işleme, rendering, soya fasulyesi işleme, yan ürün paletleme, kimya ile depolama ve taşıma sektörlerine yönelik makineler üretiliyor.

25 dönümlük kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikada üretilen makineler, Filipinler'den Afrika'ya 44 ülkeye ihraç ediliyor.

"Ar-Ge ekibimiz sürekli yeni makineler tasarlıyor"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Müdürü Nihat Yazıcı, AA muhabirine, ilk yurt dışı işine 1990 yılında Yunanistan'da bir fabrika için makineler üreterek başladıklarını söyledi.

Yazıcı, komşu ülkelerle devam eden ihracatın, Uzak Doğu, Vietnam, Filipinler, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna ve Afrika'nın birçok bölgesi olmak üzere 44 ülkeye ulaştığını bildirdi.

Vietnam'a odun telemesi makinesi yapıp gönderdiklerini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkelerine hep karma yem tesisleri kurduk ve kurmaktayız. Et kemik unu, balık unu tesisleri, balık yemi tesisleri... Yıllık ihracatımızın 8 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bunu artırmayı düşünüyoruz, artacağına da inanıyorum. Ar-Ge ekibimiz sürekli yeni makineler tasarlıyor. Bu durumun da pazarda bize avantaj sağlayacağına inanıyorum."

Yazıcı, kültür balığı üretimi için yeni fabrikalar kurduklarını da belirtti.

Balık yemi ve kedi köpek maması üretiminde ekstruder ve kurutma makinelerinin önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, "Bu makineler, sektörde yüksek fiyatta olan makineler. Avrupa ve ABD'den ithal edilirdi. Biz de o konuda iddialı olmak istiyoruz." dedi.

Yazıcı, bugüne kadar ürettikleri hiçbir makineden şikayet almadıklarının altını çizerek, tasarladıkları her makinenin piyasada faal durumda çalıştığını sözlerine ekledi.