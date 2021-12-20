Balıkesir'de tasarım becerileri atölyeleri protokolü imza ve açılış töreni yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı tasarım becerileri atölyeleri protokolü imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe alınan 2023 eğitim vizyon belgesinin olduğunu söyledi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Şıldak, öğrenciler için derslerin sıkıcı ve boğucu bir rutinden çıkarılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu belgenin temel aldığı stratejiden biri de okullarımızın sadece derslik ortamları şeklinde sıkıcı, boğucu, rutin derslerin anlatıldığı mekanlar olmaktan çıkarıp, canlı, daha dinamik, görerek, yaparak çocukların yetişmesi, sanattan spora, tarım ve hayvancılıktan bilim ve sanata, teknolojiye uzanan o geniş yelpazede tasarım ve beceri atölyesi dediğimiz yenilikçi sınıf ortamlarımızın oluşturulması amaçlanmıştı. Şimdi de kütüphanesiz okul kalmasın projesi var ve bu temel yaklaşım çerçevesinde bizim de geçen yıldan beri uyguladığımız BİGEP kapsamında ilin tamamında bir sinerji oluşturmak, onu birleştirerek kocaman hale getirmektir. Şimdi il genelinde 135 atölyeyi tamamlamışız, bu çok iyi bir rakam. 19'unun da bugün protokolünü imzalayacağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun."

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir OSB Bölge Müdürü Mesut Eray ve kurum müdürleri katıldı.

Konuşmanın ardından yapılan protokolle birlikte projeye katkı sunan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Daha sonra ilçelerle de görüntülü bağlantı kurularak açılış töreni gerçekleştirildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet