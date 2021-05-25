Balıkesir'de tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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Balıkesir'de tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'de tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Çayiçi Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Ulaş Parlaklı (27), aynı iş yerindeki arkadaşı E.E. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.E, Ulaş Parlaklı'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Parlaklı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Parlaklı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan zanlı E.E. ise polisin çalışmasıyla Darsofa Mahallesi Pazaryeri mevkisinde yakalandı.

Polis ekipleri E.E'nin attığı bıçağı ise çalılıklar arasında buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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